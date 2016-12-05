ФАС предложила запретить госкомпаниям покупать акции коммерческих фирм

ФАС направила в правительство проект Национального плана развития конкуренции на 2017-2018 годы. Документ предлагает ограничить госкомпании и ГУПы в приобретении акций коммерческих структур, а также вывод отдельных естественных монополий на конкурентный рынок. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Как сегодня заявил замруководителя ФАС Сергей Пузыревский, план развития конкуренции «состоит из двух частей: первая из них содержит общие принципы политики по развитию конкуренции, а вторая включает в себя конкретные мероприятия по различным отраслям экономики» (цитата пор сайту ФАС).

«На данный момент происходит монополизация ключевых отраслей экономики, увеличивается количество ГУПов и МУПов, а частный сектор сокращается», — отметил Пузыревский на конференции «Право.ру».

Он добавил, что тарифное регулирование надо сделать более прозрачным для потребителя.