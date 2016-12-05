Управление делами президента РФ начнет торговать продуктами онлайн

Управление делами президента РФ планирует в 2017 году открыть интернет-магазин продуктов под брендом «Кремлевское качество», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя торгового дома «Кремлевский».

В настоящее время объединенный сайт учреждений питания, агропромышленного комплекса и оптово-розничной торговли Управления делами президента РФ работает в тестовом режиме. Раздел «интернет-магазин» находится в стадии разработки.

Издание сообщает, что покупать кремлевские продукты лично смогут те, кто обладает именным пропуском на охраняемую территорию учреждений питания. Остальные пользователи получат возможность заказать продукты и получить их по договоренности вне охраняемой территории.

Оплату можно будет производить через систему «Яндекс.Касса». Представитель сервиса подтвердил «Ведомостям» факт сотрудничества.