05 декабря 2016, 18:40
Путин подписал закон о штрафах за недопуск газовиков к проверке плит
Президент России Владимир Путин подписал принятый Федеральным собранием закон, устанавливающий, в частности, штрафы за отказ газовщикам в осмотре газового оборудования. Документ опубликован на сайте Кремля.
Невыполнение работ по ремонту плиты и другого газового оборудования в установленные сроки влечет штраф для компании в размере 40-100 тысяч рублей, для должностных лиц — 5-20 тысяч рублей.
Отказ впустить работника газовой компании наказывается штрафом для частных лиц в размере 1-2 тысяч рублей.
За уклонение от заключения договора по техобслуживанию газового оборудования предусмотрен штраф для частных лиц в 1-2 тысячи рублей.
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