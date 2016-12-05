Путин подписал закон о штрафах за недопуск газовиков к проверке плит

Президент России Владимир Путин подписал принятый Федеральным собранием закон, устанавливающий, в частности, штрафы за отказ газовщикам в осмотре газового оборудования. Документ опубликован на сайте Кремля.

Невыполнение работ по ремонту плиты и другого газового оборудования в установленные сроки влечет штраф для компании в размере 40-100 тысяч рублей, для должностных лиц — 5-20 тысяч рублей.

Отказ впустить работника газовой компании наказывается штрафом для частных лиц в размере 1-2 тысяч рублей.

За уклонение от заключения договора по техобслуживанию газового оборудования предусмотрен штраф для частных лиц в 1-2 тысячи рублей.