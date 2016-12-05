Формирование правительства Свердловской области практически завершено

В Свердловской области почти сформирован кабинет министров, который был распущен осенью в результате реформы правительства, сообщает Telegram-канал Gorod Ekb.

Большинство глав ведомств были переназначены, но до сих пор в статусе и.о. ходит министр образования Юрий Биктуганов, назначенный еще при Александре Мишарине в 2012 году.

Неизвестно, с чем связана затянувшаяся пауза, но в федеральном Минобрнауки возражений против кандидатуры Биктуганова не имеют. Он получил добро от Ольги Васильевой. Так что проблемы возникли на местном уровне. Вопрос – почему?

Если бы пост вице-губернатора не получил Павел Креков, которого еще в начале губернаторского срока Евгения Куйвашева прочили на пост главы свердловского минобра, можно было бы подумать, что место берегут для него. Выходец из Тюменской области, Креков долгое время проработал в системе образования. Но, поскольку он получил сначала должность главы минкульта, а теперь и заместителя главы региона, наблюдатели недоумевают — почему тянут с переназначением Биктуганова?

Возможно, это очередной виток внутриаппаратной борьбы между вице-губернаторами Владимиром Тунгусовым и Алексеем Орловым, каждый из которых хочет видеть в нужных креслах лояльных себе людей.