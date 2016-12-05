Минобороны подтвердило гибель в Сирии российского медика

Минобороны России подтвердило гибель сотрудницы российского мобильного военного госпиталя в сирийском Алеппо, передает РИА Новости.

Ранее сегодня Associated Press со ссылкой на российского офицера сообщило о гибели медсестры из российского полевого госпиталя в Алеппо.

В Минобороны сообщили, что помимо погибшей военнослужащей-медика при обстреле госпиталя членами вооруженной оппозиции ранения получили двое ее коллег. Также пострадали местные жители, которые пришли на прием ко врачу.

В Минобороны заявили, что ответственность за обстрел госпиталя лежит не только на боевиках, но и на их покровителях из США, Великобритании и Франции.

«Кровь наших военнослужащих лежит и на руках заказчиков этого убийства. Тех, кто создал, выпестовал и вооружил этих зверей в человеческом обличье, назвав их для оправдания перед своей совестью и избирателями — "оппозицией". Да-да, на вас, господа, покровителях террористов из США, Великобритании, Франции и прочих сочувствующих им стран и образований», — цитирует ТАСС официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.