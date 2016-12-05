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05 декабря 2016, 10:11
археология Иерусалим история

Ученые подтвердили неизменность места гробницы Христа с IV века

Гроб Господень в Иерусалиме.
Гроб Господень в Иерусалиме.
http://www.independent.co.uk/

После проведения исследований происхождения Гроба Господня в Иерусалиме археологи заявили, что обнаружили явные доказательства того, что со времени его обретения в IV веке он не изменился и является именно той гробницей, которую обнаружила мать императора Константина I, Святая Елена. Об этом пишет The Independent.

«Самое удивительное обнаружилось, когда мы сняли первый слой пыли и нашли вторую мраморную плиту. Она была серой, а не кремово-белой, как прочие плиты в Кувуклии. В середине был изображен крест. Никто не знал о том, что плита существует. Храм неоднократно разрушался во время пожаров, землетрясений и нашествий на протяжении многих веков. Мы понятия не имели о том, что каждый раз его строили на одном и том же месте. Удивительно, но паломники поклоняются именно тому месту, которое было найдено в IV веке и которое построили крестоносцы. Когда я это понял, у меня слегка задрожали колени», — рассказал археолог Фредрик Хиберт из National Geographic.

Кроме того, он сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры об исследовании главного входа в церковь Гроба Господня, которая не переносилась последние 240 лет. Обсуждается также возможность проведения ремонтных работ в самом храме, который не обновлялся с 1959 года.

Хиберт сообщил, что перед разгерметизацией гробницы были проведены обширные исследования с помощью георадара и термографических сканеров. На основании этих результатов ученые собираются создать виртуальную реконструкцию Кувуклии для публичного просмотра. Однако он подчеркнул, что данные настолько обширны, что для их систематизации потребуются месяцы.

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