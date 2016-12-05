Президент Италии призвал премьера не покидать пост до утверждения бюджета

Итальянский лидер Серджо Маттарелла обратился к премьер-министру страны Маттео Ренци с просьбой отложить отставку до утверждения государственного бюджета на 2017 год, сообщает канцелярия главы государства.

В сообщении указывается, что «завершение парламентского процесса утверждения закона о бюджете» — это обязательство главы кабинета министров, от которого Ренци не вправе отказываться.

Ожидается, что Сенат Италии примет законопроект о госбюджете уже в эту пятницу, 9 декабря, после чего Ренци сможет уйти в отставку, как и планировал.

Напомним, он заявил о своем намерении покинуть премьерский пост 5 декабря, взяв на себя полную ответственность за «исключительно очевидное» поражение на референдуме о предложенных правительством конституционных реформах.