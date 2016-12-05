В Минобороны рассказали об обустройстве сирийской базы Хмеймим

На сирийской авиабазе Хмеймим, переданной России в бессрочное пользование, прошло обустройство территории. В частности, российскими военными были построены перрон для военных самолетов и вертолетная площадка, склады и бани, сообщил «Известиям» замминистра обороны по материально-техническому оснащению Дмитрий Булгаков.

«Построены и эксплуатируются две стационарные бани, склад вещевого имущества, продовольственный склад и склад-холодильник, перрон для самолетов военно-транспортной авиации и вертолетная площадка», — сказал он.

Представитель Минобороны отметил также, что в сирийском Тартусе, где находится российская военно-морская база, «был построен полноценный военный городок со всей необходимой инфраструктурой» для размещения там зенитно-ракетного дивизиона С-300.

Также Булгаков рассказал об «уникальной логистической системе», которая используется военными для доставки грузов в Сирию.

Она, по словам военачальника, «объединила работу всех видов транспорта Вооруженных сил и коммерческих организаций».

«Не зря специалисты НАТО российскую систему доставки материальных средств в Сирию назвали сирийским экспрессом», — отметил он.

По словам Булгакова, в Сирию было доставлено 710 тысяч тонн различных военных грузов — горюче-смазочных материалов, продовольствия, боеприпасов, ракет и других материальных средств.