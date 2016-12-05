После гибели детей в аварии в Югре ужесточили правила перевозки

Департамент образования Ханты-Мансийского автономного округа утвердил новые требования к безопасности при перевозке групп школьников и студентов. Об этом говорится на сайте ведомства.

В частности, несовершеннолетних теперь запрещено перевозить на рейсовых автобусах, а педагогическим работникам проведут внеочередной инструктаж.

Кроме того при заключении договора на перевозку несовершеннолетних водителя и автобус будут проверять на соответствие местным законодательным актам.

Под вечер 4 декабря в 30 километрах от Ханты-Мансийска автобус с детьми попал в аварию — в него врезался грузовик. В результате погибли 10 детей и двое сопровождающих. В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска находятся 14 детей и пятеро взрослых, пострадавших в ДТП. Большинство из пациентов — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Тюменской области сегодняшний день объявлен днем траура.