Кировский суд отказал в возвращении дела «Кировлеса» в прокуратуру

Ленинский суд Кирова отказал адвокату Петра Офицерова, ранее осужденного по делу о хищениях в компании «Кировлес», в возвращении уголовного дела в прокуратуру. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья и прокурор выступили против просьбы адвоката Офицерова, заявившей, что обвинительное заключение составлено с нарушениями и содержит противоречия.

Напомним, 5 декабря Ленинский суд Кирова уже отказал в ходатайстве защиты Алексея Навального о прекращении производства уголовного дела в отношении оппозиционера. Судья заявил, что до решения Верховного суда РФ считает невозможным прекращение уголовного преследования.

Речь идет об отмене Верховным судом России приговора Навальному и Офицерову. Дело было повторно направлено на рассмотрение в Кировский суд.

В 2015 году Навальный и Офицеров были приговорены к реальным срокам за хищения в компании «Кировлес». Позже сроки были заменены на условные и штрафы по 500 тысяч рублей каждому.