Белый дом подтвердил встречу глав США и Японии в Перл-Харборе

Президент США Барак Обама встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на американской базе Перл-Харбор на Гавайях.

Как сообщили в Белом доме, лидеры двух стран почтут память американских военных во время бомбардировки Перл-Харбора японской авиацией 7 декабря 1941 года.

«Визит лидеров покажет силу примирения, которое превратило бывших соперников в ближайших союзников, объединенных общими интересами и едиными ценностями», — отметили в администрации Обамы.