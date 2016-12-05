Путин поручил создать орган власти по адаптации мигрантов

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, сообщает пресс-служба Кремля.

В качестве одного из таких поручений указана необходимость "определить федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов".

Ответственным за исполнение данного поручения назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, срок исполнения – до 1 июня 2017.

Главе администрации Кремля Антону Вайно поручено представить предложения по инициативе объявить один из последующих годов в России Годом единства российской нации.

Правительству поручено до 1 сентября 2017 разработать проект федерального закона, устанавливающего правовые, организационные и экономические основы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество.

До 30 декабря кабмин должен завершить разработку государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики».