Правительство немного снизило прожиточный минимум

Правительство России снизило величину прожиточного минимума для различных категорий россиян. Соответствующее постановление от 1 декабря опубликовано на официальном портале правовой информации.

Теперь прожиточный минимум на душу населения в целом по России за третий квартал 2016 года установлен в размере 9 889 рублей, для трудоспособного населения — 10 678 рублей, для пенсионеров — 8 136 рублей, для детей — 9 668.

Как подсчитали в ТАСС, прожиточный минимум для трудоспособных сократился на 0,41%, для пенсионеров — на 0,33%, для детей — на 1,96%, а в целом — на 0,67%.

Во втором квартале прожиточный минимум составлял в целом 9 956 рублей, для трудоспособного населения — 10 722 рубля, для пенсионеров —8 163 рубля, для детей — 9 861 рубль.

Снижение величины прожиточного минимума было проведено в соответствии с данными Росстата, который зафиксировал снижение стоимости продовольственной корзины на душу населения за третий квартал года на 1,9%.