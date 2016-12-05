Президентом Узбекистана избран Шавкат Мирзиёев

Президентские выборы в Узбекистане выиграл врио главы государства, премье-министр Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщил председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов, передает RT.

Выборы главы государства прошли в Узбекистане 4 декабря. Явка избирателей превысила 86%. 88,61% избирателей отдали свои голоса за Мирзиёева, свидетельствуют итоги обработки бюллетеней.

Шавкат Мирзиёев исполняет обязанности президента Узбекистана в сентябре, после кончины первого президента Узбекистанаа Ислама Каримова.

Мирзиёев пообещал продолжить незавершенные дела Ислама Каримова и добиваться развития страны во всех сферах.