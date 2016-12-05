Московские власти завершили снос третьего списка самостроя

Глава Государственной инспекции по недвижимости Сергей Шогуров сообщил о завершении в Москве сноса зданий из третьего списка самостроя, передает РИА Новости.

По словам чиновника, из 43 объектов самостроя к настоящему моменту полностью демонтированы 37 объектов, и на их территории проводятся работы по вывозу мусора «для дальнейшего благоустройства».

Шогуров добавил, что еще на шести объектах, которые расположены на севере, северо-востоке и в центре российской столицы, ведется доразбор конструкций, поскольку там «нарушен конструктив зданий».

Ранее Госинспекция сообщала, что большинство владельцев объектов самостроя из третьего списка демонтируют свою собственность добровольно, не дожидаясь начала административного сноса.