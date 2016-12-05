В трех российских регионах объявили траур по жертвам ДТП в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе 5 декабря объявлено днем траура по жертвам автомобильной аварии, которая произошла на трассе Ханты-Мансийск – Тюмень 4 декабря, сообщает ТАСС.

Кроме того, власти Нефтеюганска объявили трехдневный траур по погибшим: до среды, 7 декабря, отменены все развлекательные мероприятия, на административных зданиях приспущены флаги. Именно в Нефтеюганске жили дети из команды по спортивной акробатике, 11 членов которой погибли.

Ранее отмечалось, что следователи считают причиной ДТП грубое нарушение правил дорожного движения водителем автобуса и водителем грузовика.