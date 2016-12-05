Главком ВС Украины рассказал об ожидании российского удара «отовсюду»

Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Виктор Муженко заявил, что «угроза масштабной российской агрессии» для Киева исходит буквально «отовсюду», пишет «Укринформ».

По словам украинского главнокомандующего, для Украины представляют угрозу все направления, где находятся российские войска.

«Это не только Восток. Мы можем ждать удара от российских группировок с Севера, с Запада и с Юга, из Крыма, где русские сосредоточили существенные наступательные способности», — заявил Муженко.

Он утверждает, что в Генштабе Украины постоянно оценивают ситуацию и «просчитывают вероятные сценарии развития событий на случай масштабной российской агрессии», отрабатывая из впоследствии на учениях.

«Мы учимся мобильной и гибкой обороне, концентрируем усилия на наиболее угрожаемых направлениях», — заверил Муженко.

По его словам, хотя у России больше оружия и «человеческого потенциала», Украина обладает преимуществом нахождения «на своей земле, которая будет буквально гореть под ногами оккупантов».