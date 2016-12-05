Суд отказал Навальному в прекращении дела «Кировлеса»

Ленинский суд Кирова отказался прекращать производство уголовного дела в отношении Алексея Навального о хищении средств «Кировлеса» по ходатайству защиты. Об этом информирует РИА Новости.

Судья заявил, что считает невозможным принять решение до оглашения обвинительного заключения.

В 2015 году по делу «Кировлеса» Навальный был приговорен к пяти, а экс-глава «Вятской лесной компании» Петр Офицеров - к четырем годам заключения по обвинению в хищениях. Позднее Кировский областной суд заменил обоим реальное наказание на условные сроки и штраф в 500 тысяч рублей.

Впоследствии Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор по делу «Кировлеса» в отношении Навального и Офицерова с учетом постановления Европейского суда по правам человека, который счел приговор нарушением их права на справедливое судебное разбирательство. Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

25 ноября стало известно, что Навальный получил присужденную ЕСПЧ компенсацию по делу «Кировлеса». В соответствии с выложенным на его сайте платежным поручением, ему перевели 3,4 млн рублей.