Нью-Йорк попросил у Обамы 35 млн долларов на охрану Трампа

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отправил главе государства Бараку Обаме официальное письмо с просьбой выделить 35 млн долларов из госбюджета на финансирование услуг по охране избранного президента США Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

Де Блазио уточнил, что в смету расходов на охрану миллиардера включено дополнительное финансирование департамента полиции Нью-Йорка, который ведет наблюдение за Trump Tower на Пятой авеню.

По словам градоначальника, указанная им сумма покроет все расходы на обеспечение безопасности Трампа вплоть до его инаугурации, которая состоится 20 января.

Де Блазио добавил, что обсудил финансовую сторону охраны Трампа с кандидатом на пост министра финансов США в его команде Стивеном Мнучином.

Напомним, ранее стало известно о петиции, подписанной примерно 100 тысячами нью-йоркцев, потребовавших от жены Трампа Мелании покинуть город после инаугурации мужа из-за непомерных расходов на ее охрану.