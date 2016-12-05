Минкомсвязи пригласило на работу миллион IT-специалистов

Руководитель российского министерства связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что отрасль нуждается в 1 миллионе айтишников, для которых, по его словам, уже сейчас есть рабочие места, передает ТАСС.

«Нашей стране нужен миллион программистов. Как это ни странно, для всех них уже сегодня есть работа», — заверил министр.

В настоящее время, как утверждает Никифоров, в России насчитывается порядка 400 тысяч айтишников, и даже при ежегодном выпуске 40 тысяч специалистов этого профиля отечественными вузами — причем при условии, что все они пойдут работать по специальности, никто не будет выходить на пенсию и покидать страну — потребуется еще 15 лет для восполнения кадрового дефицита в отрасли.

Глава Минкомсвязи напомнил, что его ведомство ведет совместную с Минобрнауки работу по повышению количества бюджетных мест для IT-специалистов в российских вузах. По его словам, в 2012 году в отечественных вузах на бюджетные отделения принимали всего 27 тысяч будущих айтишников, а сегодня этот показатель удалось довести до 42 тысяч.