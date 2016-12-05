Второй обломок «Прогресса» обнаружили во дворе дома

В Туве найден второй обломок космического грузовика «Прогресс», потерпевшего крушение 1 декабря. Об этом сообщается на официальном портале республики.

«Еще один небольшой обломок найден во дворе одного из домов села Эйлиг-Хем. По своему внешнему виду и размеру фрагмент похож на нижнюю часть консервной банки. На фрагменте видны следы обугливания», — говорится в сообщении.

Первый фрагмент «Прогресса» — металлический сплюснутый шар диаметром 90 см — был обнаружен 3 декабря в Улуг-Хемском районе Тувы.

В обоих случаях от падения обломков никто не пострадал. Местные власти провели замеры воздуха, воды, земли и снега в местах падения обломков. Радиации или химического загрязнения выявлено не было.

«Земляки, если вы найдете металлические предметы, не притрагивайтесь, а сообщите по тел 8 (39422) 9-99-99», — призывают власти республики.