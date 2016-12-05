05 декабря 2016, 13:26
Цена барреля Brent впервые за полтора года превысила 55 долларов
5 декабря в первой половине торгов на лондонской бирже ICE цена барреля нефти Brent с поставкой в феврале впервые с 24 июля 2015 года превысила 55 долларов.
В момент публикации стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляла 55,05 доллара. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась до 52,20 доллара за баррель.
1 ноября стало известно, что члены ОПЕК и крупные производители нефти, включая Россию, договорились о заморозке добычи нефти на год.
1 декабря на лондонской бирже ICE был зафиксирован рост стоимость нефти до 53 долларов за баррель.
Тогда же было высказано экспертное мнение о том, что в среднесрочной перспективе цена за баррель марки Brent поднимется до 62 долларов.
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