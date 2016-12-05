Песков прокомментировал потерю второго истребителя с «Адмирала Кузнецова»

В Минобороны России официально подтвердили гибель второго истребителя с авианосца «Адмирал Кузнецов». Пресс-служба ведомства сообщила, что Су-33 выкатился за пределы палубы при посадке на корабль и упал в море. Пилот успел катапультироваться.

Тремя неделями ранее другой военный самолет — МиГ-29 — также рухнул в Средиземное море, не сумев сесть на палубу «Адмирала Кузнецова».

В Кремле прокомментировали потерю второго истребителя за короткий срок.

«Это очень напряженная, сложная и героическая работа. Речь идет в первую очередь о том, что пилот остался жив», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Адмирал Кузнецов» со своей авиагруппой выполняют боевые задачи в Сириии.