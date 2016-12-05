«Почта России» запустила свои самолеты

Из аэропорта Внуково сегодня вылетели два грузовых самолета Ту-204С, приобретенные «Почтой России» для доставки грузов. Об этом говорится в пресс-релизе «Почты».

Воздушные суда, получившие имена «Петр I» и «Екатерина II», направились по первым почтовым маршрутам: первый из Москвы вылетел в Иркутск и Анадырь, второй — в Нижневартовск и Якутск.

Отмечается, что самолеты были куплены «в рамках масштабной программы модернизации логистики».

Для этого, как уточняет РИА Новости, «Почта России» привлекла кредит в Альфа-банке на 3 миллиарда рублей сроком на 60 месяцев. Сумма сделки по приобретению самолетов у ульяновской компании «ИФК Эссет Менеджмент» («дочкой» «Ильюшин Финанс Ко») оставила 3,39 миллиарда рублей.