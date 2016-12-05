ВЦИОМ сообщил о 80% счастливых россиян

За последние два года ВЦИОМ фиксирует стабильно высокий уровень счастья россиян — удовлетворены жизнью, по данным социологов центра, не менее 80% опрошенных. Об этом говорится на сайте организации.

«Несмотря на различные обстоятельства и жизненные перипетии, 81% наших сограждан сегодня могут назвать себя счастливыми людьми. Этот процент высок во всех основных социально-демографических группах», — отмечает ВЦИОМ.

Речь идет о суммарном подсчете тех, кто отвечал на вопрос «В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, Вы счастливы или нет?» репликами «скорее, да» и «определенно, да».

в ходе ноябрьского опроса «определенно, да», ответили 32% респондентов, «скорее, счастливыми» считают себя 49% опрошенных.

О том, что они, скорее, несчастны, заявили 11% участников опроса, «определенно несчастными» себя назвали 4%. Еще 4% затруднились с ответом на вопрос.