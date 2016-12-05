Создан протез хвоста для дельфина

На недавно завершившейся ежегодной конференции отделения гидродинамики Американского физического общества ученые рассказали о созданном впервые в истории протезе хвоста для дельфина афалины.

Самка афалины по имени Уинтер лишилась хвоста, попав в ловушку для ловли крабов. Сейчас она живет в океанариуме Флориды. Плавая без хвоста, она была вынуждена сильно изгибать тело, чтобы протолкнуть тело вперед в воде. Из-за этого у Уинтер начал развиваться сколиоз – искривление позвоночника. Тогда биологи и инженеры подготовили для нее первый в истории хвостовой протез.

Хотя искусственный хвост своей формой близок к природным хвостам афалин, Уинтер с новым протезом не могла плавать столь же эффективно, как ее сородичи. Ученые смоделировали движения Уинтер и дельфина с хвостом и установили, что протез на один удар хвостом позволяет продвинуться в воде лишь на 0,35 длины тела, тогда как при настоящем хвосте этот показатель равен 0,8 – 0,9. Рассмотрев движения Уинтер подробней, исследователи установили, что она движется вперед лишь за счет движения хвоста вниз. Когда же хвост движется вверх, он генерирует в основном гидравлическое сопротивление. Вероятно, это связано со сколиозом у дельфина. Ученые планируют учесть полученные данные при разработке более совершенного протеза для Уинтер.