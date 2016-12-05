В конце дня шахматисты склонны к более рискованным ходам

Аргентинские ученые решили установить, влияет ли время дня на эффективность решений, принимаемых шахматистами во время партии. Как оказалось, независимо от того, жаворонками или совами оказываются игроки, в начале своей дневной активности они совершают менее рискованные и более продуманные ходы, чем позднее.

Исследователи изучили более миллиона шахматных партий в онлайновой базе и выделили 99 активных игроков, партии которых изучили подробно. Для каждого хода в этих партиях они оценили эффективность, то есть насколько данный ход был полезен для достижения успеха в партии. Также фиксировалось, сколько времени шахматисты тратили на обдумывание хода.

Как и следовало ожидать, игроки-жаворонки играли большинство партий утром, а игроки-совы – во второй половине дня. Но выяснилось, что и те, и другие затрачивали больше времени на ход, в первой половине периода бодрствования. При этом их ходы были и более продуманными и эффективными. С течением времени же они начинали играть на 2,5 % быстрее, но стратегия их игры становилась более рискованной. Авторы исследования предполагают, что люди лучше контролируют свои решения, когда они выспались, независимо от того, в какое время они предпочитают вставать. Накапливающаяся к концу дня усталость оказывает влияние на качество принимаемых решений, сколько бы мы не старались сконцентрироваться на их обдумывании.

Итоги исследования опубликованы в журнале Cognition.