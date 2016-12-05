Европа определилась с приоритетами в космических исследованиях

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о результатах совещания министров из 22 государств-членов ЕКА, где определялось, какие проекты космических исследований получат дальнейшую поддержку. На следующее десятилетие агентство запросило финансирование в объеме 11 миллиардов евро, министры согласились выделить 10,3 миллиарда.

Несмотря на аварию, случившуюся недавно со спускаемым аппаратом «Скиапарелли» на Марсе, проект ЕКА ExoMars 2020, предусматривающий посадку на Марс, будет продолжен, как и планировалось. На планету должен быть доставлен марсоход, который пробурит в марсианском грунте скважину, чтобы найти следы древней или современной жизни.

Также ЕКА продолжит участие в поддержке Международной космической станции. На это с 2020 по 2024 год будет выделен почти один миллиард евро. Продолжит агентство и свою деятельность в программе по созданию многоразового космического корабля «Орион», основную работу над которым ведет НАСА. Европейцы разрабатывают сервисный модуль «Ориона», который обеспечит космонавтов электричеством, водой, кислородом и азотом, а также будет служить орбитальным двигателем. Среди других проектов, запланированных ЕКА, есть космический телескоп «Хеопс» для поиска и изучения экзопланет, космический аппарат для исследования Меркурия BepiColombo (совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований), спутник для исследования Солнца Solar Orbiter, аппарат «Евклид» для изучения темной энергии.

Сокращение коснулось проекта Asteroid Impact Mission (AIM), который предусматривал детальное изучение околоземного астероида 65803 Дидим в 2022 году. У этого астероида имеется небольшой спутник, получивший неофициальное название Дидимун (Didymoon). Его диаметр всего 170 метров, и он вращается вокруг основного астероида по орбите радиусом 1,1 км с периодом в 11,9 часа. Ранее предполагалось, что исследовательский зонд AIM будет наблюдать как зонд-ударник DART (Double Asteroid Redirection Test) врежется в спутник Дидима на скорости около 6,5 километра в секунду. Аппарат DART готовит НАСА, аппарат AIM – Европейское космическое агентство. Генеральный директор ЕКА Ян Вернер (Jan Wörner) на этой неделе совершит поездку в Вашингтон для переговоров с представителями НАСА по поводу возможной отмены этого проекта.