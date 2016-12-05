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05 декабря 2016, 11:40
жизнь вне Земли планетология

Жизнь предложили искать в атмосфере коричневых карликов

Коричневый карлик WISE 0855-0714 (цвет звезды произволен, так как на снимке он зависел бы от выбранного диапазона волн)
Коричневый карлик WISE 0855-0714 (цвет звезды произволен, так как на снимке он зависел бы от выбранного диапазона волн)
NASA/JPL-Caltech/Penn State University

Согласно новому исследованию, потенциально обитаемая зона Вселенной значительно больше, чем казалось ранее. Планетолог Эдинбургского университета Джек Йейтс (Jack Yates) и его коллеги доказывают, что жизнь может существовать в атмосфере неудавшихся звезд – коричневых карликов.

Коричневые карлики весьма массивны по меркам планет, но им не хватает массы, чтобы стать полноценными звездами. Они от 12 до 80 раз тяжелее Юпитера, но примерно в сто раз легче Солнца. В недрах коричневых карликов даже идут термоядерные реакции синтеза, но выделяемой ими энергии мало. Когда ядра легких элементов заканчиваются, коричневые карлики довольно быстро остывают. Ученые пришли к выводу, что в верхних слоях атмосфер коричневых карликов температура и давление примерно такие же, как и на Земле возле горячих источников, где, как известно, обитают сообщества микроорганизмов.

Идея о существовании внеземной жизни не в воде или на поверхности планет, а в атмосфере возникает не впервые. В 1976 году Карл Саган высказал гипотезу, что в атмосфере Юпитера могут существовать целые экосистемы, существующие за счет энергии солнечных лучей. Также высказывалось предположение, что бактерии могли бы выжить в верхних слоях облаков Венеры.

Особое внимание Джек Йейтс и его коллеги уделяют открытому в 2013 году коричневому карлику WISE 0855-0714, который находится всего в семи световых годах от Земли. В его атмосфере замечены облака водяного пара. Ученые рассчитали, каковы должны быть размеры и плотность микроорганизмов, чтобы держаться на нужной высоте в атмосфере этого коричневого карлика, состоящего преимущественно из водорода.

Результаты исследования опубликовал The Astrophysical Journal.

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