Путин пригласил избранного президента Узбекистана в Россию

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах в Узбекистане, сообщается на сайте Кремля.

Выборы проходили 4 декабря. Мирзиёев получил 88,61% голосов избирателей при явке более 86%.

«Владимир Путин пригласил избранного президента Республики Узбекистан посетить Российскую Федерацию с официальным визитом. Приглашение с благодарностью принято», — отмечают в Кремле.