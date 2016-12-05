Путин объяснил пользу замещения импорта

Президент России Владимир Путин побывал в Челябинске, где открыл завод «Этерно», учредителями которого являются ЧТПЗ и Роснано. Об этом говорится на сайте ЧТПЗ.

Путин принял участие в запуске производства штампосварных деталей — разрезных тройников, которые используются для ремонта трубопроводов. Разрезные тройники должны заменить аналогичные импортные детали.

«Мы говорим об импортозамещении очень много и в последнее время очень часто, — цитирует Путина РИА Новости. — Не потому что мы все хотим замещать, а потому что это выгоднее для страны, потому что это создает новые рабочие места, высокотехнологичные производства, способствует поступлению налогов, ну и компетенцию повышает».