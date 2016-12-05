Путин поделился планами после ухода из политики

После завершения политической карьеры российский президент Владимир Путин хотел бы попутешествовать. Об этом он сам заявил в Челябинске на встрече с работниками завода «Этерно», сообщает «Интерфакс».

Один из работников завода рассказал президенту о своей мечте: «Я планирую в ближайшие пять лет построить успешную карьеру на нашем предприятии». И поинтересовался, какая мечта есть у Путина.

«Я хочу успешно завершить свою карьеру», — заявил глава государства. Это рассмешило рабочих.

На вопрос о том, есть ли у президента хобби, которым он хотел бы заняться, Путин ответил, что «очень любит путешествовать», при этом посетовал, что сейчас все его путешествия сводятся к тому, что он приезжает в аэропорт, откуда его увозят в помещение, затем назад в аэропорт, «вот вроде куда-то съездил».

«Мне хотелось бы, конечно, по-другому путешествовать, посмотреть на природу, на какие-то исторические достопримечательности», — отметил президент.