Путин объяснил засилье криминала на ТВ

Президент России Владимир Путин во время визита в Челябинск встретился с рабочими ЧТПЗ и пообщался сними на разные темы, сообщает РИА Новости.

Один из сотрудников предприятия поинтересовался у Путина, почему на российском телевидении «одни бандиты и полицейские».

На что глава государства ответил: «Сфера телевизионных сериалов очень коммерциализировалась. Все же хотят иметь рекламу на своих каналах. А чтобы иметь рекламу, нужно иметь зрителя, количество зрителей на канале считается, и в зависимости от количества этих зрителей компания получает рекламные деньги. Поэтому всяких бандюков и показывают и тех, кто их ловит».

Президент добавил, что существует и «в хорошем смысле» государственный заказ.

«Государство должно поддерживать тех, кто хочет и может писать талантливые вещи или фильмы снимать талантливые, интересные для зрителей, с тем, чтобы показать — а кто у нас в стране главный? Главный — человек труда».