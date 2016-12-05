Премьер Италии заявил об уходе в отставку

Против проекта конституционной реформы, предложенной премьер-министром Италии Маттео Ренци, в ходе референдума высказались более 60% итальянцев. Ренци заявил, что официально подаст в отставку 5 декабря.

На данный момент обработано 95% бюллетеней, сообщает телеканал RaiNews24. По данным телекомпании Mediaset, проект реформы набрал 41-45% голосов избирателей, против проголосовали 55-59% участников голосования.

Речь идет о реформе конституции, которая должна была изменить состав и роль сената. Маттео Ренци заявлял, что эти изменения могут увеличить политическую стабильность.