05 декабря 2016, 08:54
Премьер Италии заявил об уходе в отставку
Против проекта конституционной реформы, предложенной премьер-министром Италии Маттео Ренци, в ходе референдума высказались более 60% итальянцев. Ренци заявил, что официально подаст в отставку 5 декабря.
На данный момент обработано 95% бюллетеней, сообщает телеканал RaiNews24. По данным телекомпании Mediaset, проект реформы набрал 41-45% голосов избирателей, против проголосовали 55-59% участников голосования.
Речь идет о реформе конституции, которая должна была изменить состав и роль сената. Маттео Ренци заявлял, что эти изменения могут увеличить политическую стабильность.
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