Фигурант дела о «крымских диверсантах» отказался от показаний

Гражданин Украины Андрей Захтей, арестованный в России по подозрению в подготовке диверсий в Крыму, отказался от признания своей вины. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков, передает РИА Новости.

«В деле есть признательные показания. Текущая его позиция — эти показания не подтверждать», — сказал защитник.

Новиков сообщил Business FM, что «признательные показания даст любой человек, если его прессовать».

В августе ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Крыму, планировавшихся главным управлением разведки Минобороны Украины. На Украине отрицали свою причастность к задержанным ФСБ людям.

Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах Крыма, по этому делу задержаны семь человек.