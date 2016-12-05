МТС отказалась повышать тарифы за рубежом

Оператор связи МТС отказался от повышения расценок на международный роуминг после предупреждения Федеральной антимонопольной службы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз ФАС.

Ранее антимонопольщики направил в МТС запрос в связи с планами оператора с декабря повысить цены на звонки в международном роуминге. Такие же запросы ФАС пообещала направить в «Мегафон», «Билайн» и Tele2.

«МТС отказалась от повышения тарифов в роуминге. Об этом сегодня сообщила компания в ответ на запрос ФАС», — заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Ранее МТС объявляла, что с 9 декабря тарифы в международном роуминге поднимутся на минимум 13%, а в Норвегии, Финляндии, Швеции — вдвое.