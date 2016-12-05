Инженеры выяснили причину перегрева Galaxy Note 7

Инженеры компании Instrumental, помогающей производителям электроники находить проблемные места в их продуктах, провели диагностику смартфона Galaxy Note 7 компании Samsung. Результаты они опубликовали на своем сайте.

В ходе тестирования выяснилось, что компоненты смартфона находятся слишком близко друг к другу.

Поэтому значительное влияние на устройство оказывал даже небольшой перегрев от ношения в чехле или кармане, а также падение гаджета. Это приводило к сжатию полимерного разделителя в аккумуляторе, в результате чего и происходил взрыв.

По мнению инженеров, чтобы решить проблему, необходимо по другому расположить элементы внутри телефона, а не просто сменить модель аккумулятора.