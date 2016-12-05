В Алеппо умерла вторая раненная при обстреле россиянка

Российская медсестра, получившая ранения при обстреле российского полевого госпиталя в Алеппо, скончалась, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в ходе обстрела погиб российский медик, еще двое получили ранения. Скончавшаяся медсестра была одной из тех пострадавших.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что для спасения раненой было сделано все возможное, «однако тяжелые ранения оказались несовместимыми с жизнью военнослужащей. Сейчас медики борются за жизнь своего российского тяжелораненого коллеги – детского врача».