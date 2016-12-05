Источник сообщил о падении в море второго истребителя с «Адмирала Кузнецова»

Истребитель Су-33 с российского авианосца «Адмирал Кузнецов» упал в море. Об этом сообщает издание The Aviationist со ссылкой на источники в военных кругах.

По их данным, самолет упал в море при втором заходе на посадку. Летчик катапультировался, его вытащили при помощи спасательного вертолета.

Отмечается, что крушение произошло 3 декабря в хороших метеоусловиях.

14 ноября в Средиземное море упал истребитель МиГ-29 с «Адмирала Кузнецова». Летчик остался жив. Потерю самолета подтвердили в Минобороны.