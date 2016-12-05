Шувалов сообщил об изменении условий поддержки ипотеки

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов пообещал правительственную поддержку программе ипотечного кредитования, которая будет действовать до 1 марта 2017 года. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы также решили поддержать те семьи, где есть дети, которые, хотя и достигли совершеннолетия, но продолжают очное обучение, те семьи, где есть ипотечные займы», — подтвердил его заявление премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее на Международном инвестиционном форуме в Сочи Медведев сообщал, что при поддержке государства программа ипотеки сможет вдвое увеличить объемы и количество ипотечных кредитов до 100 млн квадратных метров в год.

Игорь Шувалов заявил, что всего на 1 декабря 2016 года было подано 14 тысяч заявок по реструктуризации долга и из них в 7 тысячах кредиты переоформлены на новых условиях.

«В эту работу включилась 101 организация, включая самые крупные банки с государственным участием. Все участвуют, никто не отказывается», — сообщил Шувалов.

Напомним, в августе 2016 года президент РФ Владимир Путин и глава Сбербанка Герман Греф посоветовали гражданам России брать ипотеку, предсказав подорожание жилья.

В конце ноября 2016 года стало известно, что январь-октябрь 2016 года в России было выдано на 32% больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Всего их было выдано на 1,15 трлн рублей.

1 декабря 2016 года Сбербанк России снизил ставки по ипотеке на 0,5%, до базовых 11,5-13% годовых в рублях.