«Мемориал» признал блогера Соколовского политзаключенным

Межрегиональный правозащитный центр «Мемориал» признал блогера Руслана Соколовского политическим заключенным и опубликовал открытое письмо с призывом к освобождению «ловца покемонов», сообщает Ekb Room.

В организации при этом ссылаются на информационно-аналитический центр «Сова», эксперты которого настаивают, что действия Соколовского не могли стать поводом для возбуждения дела по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Также в центре отметили, что действия блогера не причинили вреда ни посетителям, ни священным для верующих предметам, что является основанием для снятия с Соколовского обвинений по ч.2 ст. 148 УК и его последующее освобождение из-под стражи.

Его видео и отдельные высказывания, пишет «Сова», действительно содержат брань, но она не может рассматриваться как призыв к свершению опасных действий в отношении религиозных организаций.

В поддержку блогера также выступил свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и организация Михаила Ходорковского «Открытая Россия», которая выделила 150 тысяч рублей в пользу матери Руслана.