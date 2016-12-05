Минкомсвязи обсудит с прокурорами зарплату главы «Почты России»

Представители министерства связи и Генпрокуратуры 8 декабря обсудят претензии прокуроров к размерам премии главы «Почты России» Дмитрия Страшнова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра связи Николая Никифорова.

«У нас с ними очередное плановое рабочее совещание в четверг, мы будем обсуждать те замечания, которые они высказывали в целом», — прокомментировал Никифоров вопрос о том, направило ли Минкомсвязи ответ Генпрокуратуре по поводу премии Страшнова.

25 ноября Генпрокуратура ходатайствовала о возбуждении уголовного дела в отношении Страшнова, которого прокуроры заподозрили в злоупотреблении полномочиями, посчитав, что ему была незаконно выплачена премия за 2014 год в размере 95,4 млн рублей.