Васильева анонсировала синхронизацию литературы и истории в школе

Министр науки и образования РФ Ольга Васильева сообщила о предстоящей синхронизации школьных программ по истории и литературе, пишет «Российская газета».

По словам главы Минобрнауки, синхронизация будет проводиться постепенно — «чтобы материал по истории дополнял темы по литературе и наоборот».

Васильева отметила, что необходимость синхронизировать программы по литературе и истории возникает с момента начала изучения школьниками отечественной истории.

«История Древнего мира в 5-м классе, Средневековье в 6-м — можно сказать, сказки по истории, но потом мы приближаемся к началу отечественной истории, и здесь, безусловно, синхронизация нужна», — пояснила министр.

По ее мнению, синхронно должны изучаться, к примеру, события войны 1812 года и роман Льва Толстого «Война и мир», история Северной войны и «Полтава» Александра Пушкина.