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05 декабря 2016, 16:08
«Исламское государство» Ливия

Ливийские военные освободили Сирт от ИГ

Сирт
Сирт
фото: conspiratorscapa.blogspot.ru

Проправительственные силы Ливии заявили о полном освобождении Сирта от боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что также были задержаны, по меньшей мере, восемь боевиков ИГ, пытавшихся скрыться.

Сирт — родной город Муаммара Каддафи, правителя Ливии в 1969-2011 годах.

Город был захвачен террористами в 2014 году, военные правительства национального единства Ливии начали операцию по его освобождению в мае 2016 года.

За это время погибли около 700 бойцов проправительственных сил, еще около 3 тысяч получили ранения.

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