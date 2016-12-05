Ливийские военные освободили Сирт от ИГ

Проправительственные силы Ливии заявили о полном освобождении Сирта от боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что также были задержаны, по меньшей мере, восемь боевиков ИГ, пытавшихся скрыться.

Сирт — родной город Муаммара Каддафи, правителя Ливии в 1969-2011 годах.

Город был захвачен террористами в 2014 году, военные правительства национального единства Ливии начали операцию по его освобождению в мае 2016 года.

За это время погибли около 700 бойцов проправительственных сил, еще около 3 тысяч получили ранения.