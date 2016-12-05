05 декабря 2016, 16:08
Ливийские военные освободили Сирт от ИГ
Проправительственные силы Ливии заявили о полном освобождении Сирта от боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что также были задержаны, по меньшей мере, восемь боевиков ИГ, пытавшихся скрыться.
Сирт — родной город Муаммара Каддафи, правителя Ливии в 1969-2011 годах.
Город был захвачен террористами в 2014 году, военные правительства национального единства Ливии начали операцию по его освобождению в мае 2016 года.
За это время погибли около 700 бойцов проправительственных сил, еще около 3 тысяч получили ранения.
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