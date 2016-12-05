Замглавы МИД передал Тегерану предложения Госдепа по Сирии

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов в ходе своего визита в Иран обсудил с властями страны предложения госсекретаря США Джона Керри по урегулированию сирийского конфликта, передает РИА Новости.

«Мы как раз говорили и по этому вопросу тоже», — сказал Богданов журналистам.

Керри высказал свои предложения по сирийскому урегулированию министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову при личной встрече. Они, по словам Богданова, договорились о том, что в ближайшие два-три дня в Женеве состоятся российско-американские экспертные консультации для решения ряда практических вопросов по Восточному Алеппо.

Сергей Лавров ранее сообщил, что, выдвигая предложения по Сирии, Керри называл конкретные маршруты и сроки вывода боевиков из Алеппо.