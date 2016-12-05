05 декабря 2016, 17:53
Путин вошел в тройку людей года по версии читателей Time
Читатели одного из самых популярных журналов США — Time выбрали человека 2016 года. По итогам голосования на сайте журнала им стал премьер-министр Индии Нарендр Моди, набрав 19% голосов.
На втором месте основатель сайта разоблачений Wikileaks Джулиан Ассанж и действующий президент США Барак Обама и избранный глава американского государства Дональд Трамп. Все они получили по 7% голосов.
Третье место занял президент РФ Владимир Путин с 6% голосов читателей журнала.
Редакция журнала Time выберет человека года отдельно. Это произойдет 7 декабря.
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