Путин вошел в тройку людей года по версии читателей Time

Читатели одного из самых популярных журналов США — Time выбрали человека 2016 года. По итогам голосования на сайте журнала им стал премьер-министр Индии Нарендр Моди, набрав 19% голосов.

На втором месте основатель сайта разоблачений Wikileaks Джулиан Ассанж и действующий президент США Барак Обама и избранный глава американского государства Дональд Трамп. Все они получили по 7% голосов.

Третье место занял президент РФ Владимир Путин с 6% голосов читателей журнала.

Редакция журнала Time выберет человека года отдельно. Это произойдет 7 декабря.