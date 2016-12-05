Полиция задержала водителей за нарушение правил движения при ДТП в ХМАО

Водители грузовика и автобуса на трассе «Ханты-Мансийск—Тюмень» грубо нарушили правила движения, что стало причиной аварии и гибели пассажиров автобуса, перевозившего детскую команду по спортивной акробатике. Об этом сообщается на сайте регионального СК России.

Оба водителя были доставлены в следственный отдел, где дали противоречивые показания относительно местонахождения транспортных средств в момент ДТП. Следователи приняли решение о задержании водителей. Оба привлечены в качестве подозреваемых, решается вопрос об избрании для них меры пресечения в виде заключения по стражу.

Кроме того, по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, был задержан предприниматель, организовавший предоставление транспортных услуг.

В настоящее время осмотрены и опознаны 12 погибших, проведено 7 судебно-медицинских экспертиз. Следователи допросили спортивных чиновников и свидетелей ДТП. По результатам следствия будет дана оценка действий организаторов соревнований по акробатике.

Напомним, 4 декабря стало известно об аварии на дороге «Ханты-Мансийск — Тюмень». Погибли 12 человек, из них 11 детей. В салоне автобуса находились 30 человек, из них 27 несовершеннолетних. Пострадали в результате аварии 34 человека.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.