Трамп раскритиковал политику Китая
Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter раскритиковал Китай за высокое налогообложение импортируемых американских товаров и строительство военного комплекса в Южно-Китайском море.
«Спрашивал ли нас Китай, хороши для нас девальвация их валюты (что усложнило конкуренцию для наших компаний), высокое налогообложение наших товаров, идущих в их страну (США их не облагает налогом) или строительство масштабного военного комплекса посреди Южно-Китайского моря? Я думаю, нет», — написал Трамп в своем посте.
Did China ask us if it was OK to devalue their currency (making it hard for our companies to compete), heavily tax our products going into..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 декабря 2016 г.
Между тем, госсекретарь США Джон Керри заявил, что ни Дональд Трамп, ни его штаб не обращаются за советами в Госдепартамент перед переговорами с лидерами других стран. Госсекретарь подчеркнул, что им было бы «полезно» получить совет и темы для обсуждения.
«Я считаю, что бывает полезным спросить людей, работавших над разными темами на протяжении длительного периода времени, о текущем состоянии дел, о каких-либо конкретных проблемах, которые происходят в данный момент. Я думаю, что это полезно, и я бы, конечно, дал бы свои рекомендации, но этого не произошло», — сообщил Керри.
Так, американские СМИ сообщили, что Трамп не предупреждал Белый дом о переговорах с главой администрации Тайваня несмотря на то, что ни один президент США не говорил с тайваньскими лидерами с 1979 года.
Напомним, 3 декабря министр иностранных дел Китая Ван И назвал «мелкой уловкой» звонок главы администрации Тайваня Цай Инвэнь Дональду Трампу. Известно, что она позвонила избранному президенту США для того, чтобы поздравить его с победой на выборах, и разговор продлился около 10 минут.
Глава МИД Китая подчеркнул, что разговор Инвэнь с Трампом не сможет изменить международное признание принципа «одного Китая».
Представитель Совета нацбезопасности США Эмили Хорн подтвердила, что американское правительство остается приверженцем этого принципа и фундаментальными интересами США в этом регионе остаются мирные и свободные отношения между КНР и Тайванем.