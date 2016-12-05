Трамп раскритиковал политику Китая

Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter раскритиковал Китай за высокое налогообложение импортируемых американских товаров и строительство военного комплекса в Южно-Китайском море.

«Спрашивал ли нас Китай, хороши для нас девальвация их валюты (что усложнило конкуренцию для наших компаний), высокое налогообложение наших товаров, идущих в их страну (США их не облагает налогом) или строительство масштабного военного комплекса посреди Южно-Китайского моря? Я думаю, нет», — написал Трамп в своем посте.

Did China ask us if it was OK to devalue their currency (making it hard for our companies to compete), heavily tax our products going into.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 декабря 2016 г.

Между тем, госсекретарь США Джон Керри заявил, что ни Дональд Трамп, ни его штаб не обращаются за советами в Госдепартамент перед переговорами с лидерами других стран. Госсекретарь подчеркнул, что им было бы «полезно» получить совет и темы для обсуждения.

«Я считаю, что бывает полезным спросить людей, работавших над разными темами на протяжении длительного периода времени, о текущем состоянии дел, о каких-либо конкретных проблемах, которые происходят в данный момент. Я думаю, что это полезно, и я бы, конечно, дал бы свои рекомендации, но этого не произошло», — сообщил Керри.

Так, американские СМИ сообщили, что Трамп не предупреждал Белый дом о переговорах с главой администрации Тайваня несмотря на то, что ни один президент США не говорил с тайваньскими лидерами с 1979 года.

Напомним, 3 декабря министр иностранных дел Китая Ван И назвал «мелкой уловкой» звонок главы администрации Тайваня Цай Инвэнь Дональду Трампу. Известно, что она позвонила избранному президенту США для того, чтобы поздравить его с победой на выборах, и разговор продлился около 10 минут.

Глава МИД Китая подчеркнул, что разговор Инвэнь с Трампом не сможет изменить международное признание принципа «одного Китая».

Представитель Совета нацбезопасности США Эмили Хорн подтвердила, что американское правительство остается приверженцем этого принципа и фундаментальными интересами США в этом регионе остаются мирные и свободные отношения между КНР и Тайванем.