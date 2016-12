Трамп раскритиковал политику Китая

Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter раскритиковал Китай за высокое налогообложение импортируемых американских товаров и строительство военного комплекса в Южно-Китайском море.

«Спрашивал ли нас Китай, хороши для нас девальвация их валюты (что усложнило конкуренцию для наших компаний), высокое налогообложение наших товаров, идущих в их страну (США их не облагает налогом) или строительство масштабного военного комплекса посреди Южно-Китайского моря? Я думаю, нет», — написал Трамп в своем посте.

Did China ask us if it was OK to devalue their currency (making it hard for our companies to compete), heavily tax our products going into..