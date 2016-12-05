Трамп и его дочь встретились с Альбертом Гором

Избранный президент США Дональд Трамп провел встречу с бывшим вице-президентом США и экс-кандидатом на пост президента Альбертом (Элом) Гором, передает Reuters.

Встреча состоялась в небоскребе «Трамп-тауэр». Гор по ее итогам заявил, что разговор с будущим главой Белого дома у него получился «продолжительным и очень продуктивным», собеседники «искренне» искали точки соприкосновения.

Также Гор выразил надежду на то, что за этим разговором последует продолжение. Он также сообщил, что в рамках встречи повидался с дочерью Дональда Трампа Иванкой.

Альберт Гор занимал вице-президентский пост в администрации Билла Клинтона, в 2000 году баллотировался на президентских выборах от Демократической партии, выиграл по голосам избирателей, но по количеству голосов выборщиков уступил Джорджу Бушу-младшему.

Гор известен активной деятельностью по защите окружающей среды, он долгие годы активно борется с парниковым эффектом и глобальным потеплением.

Отметим, что Трамп считает парниковый эффект выдумкой экологов, направленной на ухудшение конкурентоспособности американской экономики.