ООН запросила на гуманитарную помощь рекордные 22,2 млрд долларов

Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил, что на гуманитарную помощь в 2017 году ООН запросила рекордную сумму в 22,2 млрд долларов. Об этом сообщает The Washington Post.

По его словам, размер финансирования обусловлен гуманитарными потребностями, которые не принимали таких масштабов со времен Второй мировой войны.

Представитель ООН отметил, что в настоящее время в гуманитарной помощи нуждаются 92,8 млн человек в 33 странах. Около 80% из них проживают в районах военных конфликтов в Сирии, Ираке, Йемене, Нигерии и Южном Судане. Одной только Сирии потребуется около 8 млрд долларов, пишет издание.

В 1992 году ООН впервые запросила у гуманитарных фондов выделение 2,7 млрд долларов. С тех пор эта цифра выросла на 400%.

Одной из причин роста сумм, направленных на гуманитарную помощь, является расширение географии кризисных ситуаций. Главной причиной остается рост числа военных конфликтов.

«80% потребности проистекает из искусственно раздутых военных конфликтов, многие из которых являются затяжными и год за годом требуют новых вливаний», — заявил Стивен О'Брайен.